因應武漢肺炎擴散、引發全球大恐慌，近日口罩銷售量迅速爆量。其中，台灣彩色口罩大廠CSD中衛存貨量進入緊急狀態，為因應醫院的大量需求，中衛決定春節停止休假，調派可上班員工回廠加班。目前預定每天啟動1/3的生產線，春節期間持續生產，除優先保留五成產能供給醫療院所外，其餘產能也會供應零售市場，民眾不用擔心缺貨問題。

中衛行銷部經理周令怡表示，從1月初開始，港、澳地區的口罩需求量就快速攀升，1月份的出貨量約是往年3倍以上，香港經銷商已進入不挑款、不挑色的搶貨階段，只要有貨就買。

此外，台灣自從昨（21）日一公布確定病例，電商通路就湧入大量訂單，PChome單是昨日，單日業績就達到一個月銷售量，爆發力驚人；至於實體通路如康是美等，近一周銷售量就到達旺季整個月的總銷量，還有多家店面在緊急補貨中。因此，中衛決定春節期間停止休假、加班趕工，以因應海內外市場的大量需求。

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