大陸新型冠狀病毒肺炎疫情快速擴散，總統蔡英文亦呼籲北京政府，不應將台灣排除在世界衛生組織的討論之外。對此大陸外交部發言人耿爽22日在例行記者會上回應，沒有人比中國政府更關心台灣民眾的健康福祉。至於台灣參與國際組織活動問題，強調必須在一個中國原則下，通過兩岸協商作出合情合理安排。

外界憂心大陸將台灣排除在世衛組織之外，恐將台灣應對當前肺炎疫情，對此耿爽回應，武漢發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情後，國家衛生健康委及時主動向台灣通報疫情資訊。1月13日至14日，應台灣相關部門請求，台灣專家到武漢進行了實地考察，對疫情防控、應對處置、醫療診治、病原檢測等問題進行了全面考察，並同參與此次疫情防控和患者治療的大陸專家進行了交流。

耿爽稱，至於台灣參與國際組織活動問題，已多次強調必須在一個中國原則下，通過兩岸協商作出合情合理安排。根據中方同世衛組織達成的安排，臺灣地區的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可赴台灣進行考察或提供援助。台灣能夠及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件資訊，台灣發生的突發公共衛生事件資訊也能夠及時向世衛組織通報。這些安排都確保了無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對。

(工商 )