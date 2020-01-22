63歲的希臘法官薩克拉洛普魯（EkateriniSakellaropoulou），自2018年起擔任希臘最高行政法院院長。薩克拉洛普魯獲得跨黨派支持，待現任總統帕夫洛波洛斯（ProkopisPavlopoulos）3月屆滿5年任期後接任新職，將開創先例，成為希臘史上第一位女性總統。

根據《法新社》報導，希臘總統完全透過國會選出，由於幾大在野黨都支持薩克拉洛普魯，她獲得跨黨派支持，一些評論家也樂見國家在外交政策面臨困境之際，出現一個有共識的人選。薩克拉洛普魯可望將獲得超過260票，榮登總統職位，比最低門檻200票高出許多。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）稍早將提名案交付國會準備表決，當時他也表示，「希臘敞開雙手迎接未來的時候到了」。薩克拉洛普魯任職法界已40年之久，是最高法院大法官的女兒，曾赴法國巴黎第二大學（Sorbonne, Paris

II）深造，專精憲法與環境法。

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(中時電子報)