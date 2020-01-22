（22:40更新)
中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，新增確診病例快速增加。到截稿時間為止，全球確診人數480例，疑似156例。其中大陸確診472例(含死亡9例)，分布21省區市；疑似20例，疑似病列分布7省市區。境外則有澳門、香港各確診1例，香港另有疑似117例；台灣確診1例，疑似10例；韓、日、泰、美共確診5例，疑似9例。大陸官方防疫部門指出，確診病例近日仍會持續增加，需嚴防出現超級傳播者。
據最新通報訊息，彙整武漢新型冠狀病毒肺炎全球疫情如下：
大陸：確診472例，疑似 20 例，治癒 25 例，死亡 9 例
境外：確診8例，疑似 136例
〈大陸〉
湖北省：確診 375 例，疑似病例待確認，治癒 25 例，死亡 9 例
雲南省：確診 1 例
福建省：確診 1 例
四川省：確診 5 例，疑似 2 例
山東省：確診 2 例
廣西壯族自治區：確診 2 例，疑似 1 例
貴州省：確診 1 例
安徽省：確診 1 例，疑似 4 例
海南省：確診 4 例
寧夏回族自治區：確診 1 例
江西省：確診 2 例
天津市：確診 4 例
河南省：確診 5 例
重慶市：確診 6 例
山西省：確診 1 例
湖南省：確診 4 例
遼寧省：確診 2 例
北京市：確診 10 例
廣東省：確診 26 例，疑似 1 例
上海市：確診 9 例，疑似 10 例
浙江省：確診 10 例
黑龍江省：疑似 1 例
吉林省：疑似 1 例
〈境外〉
澳門：確診 1 例
香港：確診 1 例，疑似117例
台灣：確診 1 例，疑似10例
美國：確診1例
泰國：確診2例
日本：確診1例
韓國：確診1例，疑似4 例
菲律賓：疑似4例
澳大利亞：疑似1例
文章來源：最新匯總：全國已確診473例新型肺炎病例
(中時電子報)
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