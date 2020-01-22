（22:40更新)

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，新增確診病例快速增加。到截稿時間為止，全球確診人數480例，疑似156例。其中大陸確診472例(含死亡9例)，分布21省區市；疑似20例，疑似病列分布7省市區。境外則有澳門、香港各確診1例，香港另有疑似117例；台灣確診1例，疑似10例；韓、日、泰、美共確診5例，疑似9例。大陸官方防疫部門指出，確診病例近日仍會持續增加，需嚴防出現超級傳播者。

據最新通報訊息，彙整武漢新型冠狀病毒肺炎全球疫情如下：

大陸：確診472例，疑似 20 例，治癒 25 例，死亡 9 例

境外：確診8例，疑似 136例

〈大陸〉

湖北省：確診 375 例，疑似病例待確認，治癒 25 例，死亡 9 例

雲南省：確診 1 例

福建省：確診 1 例

四川省：確診 5 例，疑似 2 例

山東省：確診 2 例

廣西壯族自治區：確診 2 例，疑似 1 例

貴州省：確診 1 例

安徽省：確診 1 例，疑似 4 例

海南省：確診 4 例

寧夏回族自治區：確診 1 例

江西省：確診 2 例

天津市：確診 4 例

河南省：確診 5 例

重慶市：確診 6 例

山西省：確診 1 例

湖南省：確診 4 例

遼寧省：確診 2 例

北京市：確診 10 例

廣東省：確診 26 例，疑似 1 例

上海市：確診 9 例，疑似 10 例

浙江省：確診 10 例

黑龍江省：疑似 1 例

吉林省：疑似 1 例

〈境外〉

澳門：確診 1 例

香港：確診 1 例，疑似117例

台灣：確診 1 例，疑似10例

美國：確診1例

泰國：確診2例

日本：確診1例

韓國：確診1例，疑似4 例

菲律賓：疑似4例

澳大利亞：疑似1例

(中時電子報)