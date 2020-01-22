伊朗官方通訊社(IRNA)報導，周三兩個蒙面槍手在伊朗西南部伏擊並殺死了一名安全部隊的當地指揮官莫賈達米（Abdolhossein Mojaddami），他生前與最聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)是好友，蘇萊曼尼最近在巴格達，遭到美國無人機襲擊而喪生。

美聯社報導，莫賈達米所指揮的是巴斯基部隊（Basij），意思是「抵抗力量動員」，屬於平民志願者加入組成的民兵組織，是伊朗革命衛隊之下的「準軍事單位」，主要是國內安全和其他任務。他是在庫茲斯坦省(Khuzestan )的達克霍因（Darkhoein）鎮被殺，該省是伊朗的石油重鎮。

據IRNA報導，兩名騎著摩托車的持槍者，手持突擊步槍伏擊了莫賈達米，其他媒體稱，槍手刻意蒙面，都戴著口罩，對著莫賈達米開了四槍。

該案正在調查中，動機尚不明確。伊朗目前內憂外患，國內的群眾示威抗議頗多，去年11月，庫茲斯坦省也有群眾抗議，巴斯基部隊與示威者發生了暴力衝突，導致許多示威者的死傷。國際特赦組織說，儘管伊朗尚未宣布死亡人數，但伊朗全國各地的動亂，至少造成300多人喪生。

莫賈達米的遇害，顯然是伊朗革命衛隊的又一打擊。

(中時電子報)