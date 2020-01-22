不會再流標了吧。必須肩負綠能開發的台電，其彰化芳苑外海的離岸風電二期計畫，在悽慘流標5次後，今再公告第6次招標，這次一舉修正三個條件，把標金提高到640億，較初始增加了119億，同時取消投標者需具離岸風電開發實績資格，讓國內土木工程大廠都有機會。

藉此調整，台電有信心下月26日開標時能一舉標出。台電副總徐造華指出，目前約有4家大型工程顧問公司表達興趣，包括純外資、或土洋合作團隊。如果順利標出，廠商將可進行設計、購置風機、水下基礎等，要趕在2024年前完工併網。

外海風場除外商進駐外，本土電力老大台電也負責兩期，位置都在彰化外海，離岸一期裝置容量110MW已開工，預計今年底完工。離岸二期總裝置容量300MW，開標過程卻是命運多舛。

台電從去年5月開始招標，由於沒有離岸風電施作經驗，因此祭出「大統包」模式，由得標廠商一條龍負責所有風機、水下基礎、海事工程等開發作業。但因初始預算只有521億，遭廠商反映預算不夠，風險太高。多次流標後，第5次除把預算調高到612億，還祭出二期風場成立轉投資公司，讓得標廠商可以入股分紅，希望招來有經驗大廠合夥。

結果沒想到還是流標，台電今再公告第六次標期，因此一舉又做出三個改變。台電發言人徐造華表示，第一改變是增加誘因，把612億預算再提高到640億，其次是擴大參與資格，原先限定投標者須具備離岸風電開發實績，放寬為只要合夥團隊中有相關實績即可。第三則是把轉投資公司入股誘因拿掉。

根據新規定，像是中鋼、台船、中鼎等國內善於工程大廠，就具有投標資格。徐表示，主要是國內有離岸風電實績廠商不多，技術多在國外，所以修改後，投標廠商只要具有大型工程經驗即可，其他只要團隊內找到有國內外具實績經驗者即可。

至於入股新招為何取消？徐造華解釋，雖然入股有許多離岸風電開發商表達興趣，但他們要求必須給出入股比例、1股幾元的承諾，這種屬於「事前契約」，不符國營事業必須遵守的政府採購法中不能有標前協議規定，因此拿掉。

(中時 )