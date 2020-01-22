武漢肺炎新型冠狀病毒疫情擴散，許多大陸旅客在24日起的春節假期期間都預定出國旅遊，而日本又是大陸旅客的首選，使日本觀光業者無不繃緊神經，採取相應的防疫對策。

大陸最大的網路旅行社「携程」統計指出，大陸民眾今年春節到海外旅行的首選是日本，其次依序是新加坡、馬來西亞、韓國等。

日本政府觀光局估算去年1年到日本旅遊的大陸觀光客達959萬4300人，較前1年成長14.5％，去年包括春節連休假期期間的2月份共有72万3600人，占全體的８％。日本觀光廳預測，今年24日至30日的春節連休期間會有更多大陸旅客到日本觀光。

為此，日本各地有班機飛航武漢的機場都如臨大敵。關西機場每天都有直航班機飛武漢，日媒報導，22日許多從武漢抵達日本的旅客都戴著口罩。南海電鐵的關西機場站從20日起規定所有站員也都必須戴口罩。

新千歳機場有直航航班飛北京、上海等10個都市。新千歲機場呼籲，曾在武漢停留的旅客，若有發燒等症狀時必須在機場檢疫所的檢查站主動申報。

日本國內的飯店也早已採取防疫對策，NHK報導，JR TOWER HOTEL日航札幌店，對住宿客會接觸到的電梯按鍵、客房把手都全面進行酒精消毒。同時製作了新的英日文問卷，一旦發現有疑似發燒等感染武漢肺炎症狀的住宿客，將詢問其健康狀況，確認是否曾去過已有確診病例的地區。

東京醫科大學教授濱田篤郎表示，與SARS疫情擴大的2003年相比，訪問日本的中國人約增加了20倍，本周起進入春節假期，將有許多旅客移動，因此日本患武漢肺炎的患者也可能增加，必須提高警覺。

(中時電子報)