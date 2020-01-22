台灣近日出現1名女台商確診武漢肺炎的病例，許多人的LINE群組陸續收到相關訊息，22日甚至有1則錄音指出，目前長庚已經進行管制，且有1名疑似病例就在篩檢區，預估疫情很可能會跟SARS差不多，不過目前相關單位都尚未出面證實，而21日中央流行疫情指揮中心表示，收到不明來源的疫情資訊切勿散播轉傳，以免違法。

22日在各大LINE群組都在瘋傳1則音檔，內容指出目前林口長庚醫院已經開始管制，且在發燒篩檢區有1名疑似武漢肺炎的病患，目前要進入長庚醫院都要戴口罩，且進去可能就出不來，最後還說這波疫情很可能會跟SARS相同；不過該則音檔的內容都未經證實。

本刊也接獲1名年約30歲的媽媽投訴，表示這些訊息都未經證實，都沒有人求證就這樣亂傳會引起恐慌；而早在21日中央流行疫情指揮中心就曾呼籲民眾，在接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第5款規定。

而依據「傳染病防治法」第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可科3百萬元以下罰金；另依「社會秩序維護法」第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

(中時電子報)