明（23日）天就是春節的小年夜，不少公司行號在今（22）前除了舉辦酬謝員工的尾牙，更將年終獎金匯入戶頭，以勞謝一年以來的努力。不過一位全職家庭主婦在網上透露，年前刷存摺簿子時卻多了一筆「鉅額入帳」，而她一瞄備註欄位，差點被「5字」暖哭。

最近是領年終的季節，但身為掌管一家大小事的家庭主婦，往往沒有業主會酬謝一年的辛勞。不過一位全職媽媽在臉書《爆廢公社》上卻指出，在存款戶頭見到一筆鉅額的年終獎金，顯得相當開心。並表示「領年終了~老公說『全職媽媽更辛苦，當然也有年終』。」

原PO見戶頭最新的一筆入帳顯示「新台幣36萬元」，並險被註欄5字暖哭。（摘自爆廢公社）

只見戶頭最新的一筆入帳顯示「新台幣36萬元」。但PO解釋，這真的是老公特別給的年終，並不是連家用一起給，尤其備註欄上寫著「老婆辛苦了」更是讓她相當感動，原PO表示，「很感謝老公能體會全職媽媽的辛苦，畢竟當過的都懂，這真的不是人幹的。」

此篇文快速在網上流傳，吸引超過2萬人慕名，不少網友羨煞地說，「果然還是別人的老公好」、「別人的老公總是不讓人失望」、「那5字好暖」。

(中時電子報)