榮成（1909）趕在農曆過年前夕，今（22）日代重要大陸子公司榮成環科公告股東臨時會、董事會相關事宜，一口氣公告6項高層人事異動，涵蓋大陸控股子公司榮成環科以及旗下無錫榮成等三家孫公司的所有董座、總座，破天荒全面調整大陸工紙事業高層佈局！

榮成代重要子公司榮成環科公告，董事長由原先榮成董座鄭瑛彬兼任，現改由總經理姚長坤升任，總經理則由營運長高威宏升任；代重要子公司平湖榮成公告，董事長、總經理由姚長坤，分別換上陸幹李興林、高威宏，平湖榮成董事也由陶龍法換上李興林。

另代重要子公司湖北榮成公告，董事長、總經理由姚長坤分別換上彭迅、高威宏，董事也從鄭國泰換上彭迅；以及代重要子公司無錫榮成公告，總經理由姚長坤換上高威宏。

其中，榮成董座鄭瑛彬不再兼任榮成環科董座，受矚目。榮成環科是榮成大陸控股子公司，是在大陸箱板紙排名第4大的廠商，近年在大陸禁廢令、美中貿易戰雙重影響，導致供應鏈原料成本結構劇烈失衡下，原本計劃在大陸A股上市的榮成環科，在前（2018）年9月宣布主動撤件，創下台商首例。

法人分析，榮成此時全面調整大陸工紙事業經營團隊，主要針對大陸市場新局佈局。在工紙價格上漲、消費旺季加持下，榮成第四季營收獲利持續回溫，是去（2019）年表現最好的一季；今（2020）年大陸外廢進口續降至零，將大幅改善榮成與陸廠不公平競爭現象，加上中美貿易戰趨緩，可望帶動大陸工紙及紙器需求，榮成將可全力運轉產線，營運持續向上。

(工商 )