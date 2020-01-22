善心人士「刈包吉」廖榮吉，每年春節前夕都會舉辦春節愛心尾牙，讓街友、失業勞工等社會弱勢族群可以有溫飽機會，至今35年來，已舉辦了25屆。不過高齡80歲的廖榮吉，考量年紀及財力，今年的辦桌恐是最後一屆。

刈包吉表示，已經80歲了，這是最後一次辦尾牙宴招待大家。（攝影／黃鵬杰）

每年農曆春節前，「刈包吉」都會自掏腰包及仰賴社會愛心贊助，來舉辦春節愛心尾牙，讓弱勢族群也可以在佳節享用美味的一餐。而今年的辦桌時間是在1月22日至24日，席開500桌，還準備了20萬紅包，沒有限制身分，大家都能參加。

刈包吉表示，已經80歲了，這是最後一次辦尾牙宴招待大家。（攝影／黃鵬杰）

「刈包吉」表示，今年他已80歲，而近年外界資助經費大幅減少，舉辦春節愛心尾牙的500萬元經費都是在「吃存款老本」，讓他更感吃力，因此決定今年舉辦完愛心宴後，將畫下休止符，不再舉辦。

而今年的愛心尾牙在新北市土城舉行，初估有超過2000人前來參加。「刈包吉」也表示，希望各界善心人士響應贊助，讓最後一次的愛心尾牙更加圓滿。

(中時電子報)