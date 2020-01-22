中央氣象局表示，小年夜(23日)各地為多雲到晴溫暖舒適的天氣，僅東北部、宜蘭及花東地區有零星降雨機率，好天氣將持續到初一，初二起受鋒面及南邊水氣移入，全台轉為濕冷天氣。

除夕(24)、初一(25)鋒面位於台灣北部海面，宜花東有局部短暫雨，北部雲量略增多偶有零星降雨，初二(26日)鋒面通過及東北季風增強，加上南邊水氣開始移入，全台轉為濕冷有雨天氣。

初三(27日)至初五(29日)東北季風或大陸冷氣團影響，天氣再轉冷，天氣風險分析師吳聖宇表示，初三(27)、初四(28)配合中層水氣，中北部高山有降雪機會，初五起乾空氣移入，上午降雪機率逐漸降低，午後漸停，本次山區雪線高度下降，有機會降至2000-2500公尺間。

根據環保署空氣品質預報顯示，明天環境風場為偏東至東南風，西半部風速偏弱，水平及垂直擴散條件較差，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，夜間及清晨雲嘉南以南局部地區可能達「紅色警示 」等級。

(中時 )