台灣昨天爆出首位患有武漢肺炎確診病例，疾管署將定時釋出千萬片口罩，要民眾不要怕買不到口罩，因應春節期間，人潮湧入公共場所，國民黨晚間發新聞稿指出，春節正值交通高峰期，然「防疫沒有假期」，呼籲政府應做好完善春節應變計畫。

國民黨表示，同時要加強春節期間的媒體宣導，落實民眾的疾病防治工作。未來幾週將是疫情防堵關鍵期，國民黨更號召全民共同防疫，除了督促政府落實各項防疫工作，亦可自主關注衛福部疾管署取得最新疫情訊息，採取預防措施，減緩疫情散播。

而世界衛生組織將於台灣時間今天深夜召開緊急疫情委員會，討論武漢肺炎疫情於全球擴散狀況，邀請境外移入確診案例國家出席，然而台灣並不在此次緊急會議出列席名單內。

對此，國民黨質疑，台灣昨天已出現首例境外移入個案，今天更陸續增加疑似案例，然而，世衛即將召開的緊急會議竟獨漏台灣？

國民黨強調「防疫無國界」，針對全球擴散型的疫情防疫，於第一時間接收與傳達正確訊息更是至關重要，對於世衛將台灣拒於全球防疫前線一舉，國民黨呼籲，台灣是防疫的重要成員，請WHO拋棄政治考量，防疫工作若獨漏台灣，將造成防疫缺口，不利全球防疫工作推動。利全球防疫工作推動。

(中時 )