內政部長徐國勇（後排中）與警察提前圍爐，表達慰問之意。（警方提供／胡欣男台北傳真）

內政部長徐國勇（左）陪警察同仁視訊家人。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警政署「109年加強重要節日安全維護工作」自1月16日22時起至1月30日24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓民眾過好年。內政部徐部長國勇體恤警察同仁春節期間留守執勤辛勞，22日晚間偕同台北市警察局長陳嘉昌，至大安分局頒加菜金並與警察同仁圍爐餐敘。

大安分局也安排現場視訊連線，讓徐國勇即時瞭解員警執行治安巡邏及疏導交通狀況，徐不忘以警用無線電對線上執勤員警勉勵說：「大家辛苦了！」表達慰勉之意，各單位員警亦主動回應感謝部長關心，氣氛溫馨融洽。

大安分局表示，圍爐餐敘邀各派出所、警備隊、交通分隊員警於分局禮堂舉行，為增進同仁參與活動感受，火鍋餐點配料特別事先徵詢同仁意見採買外，且於各單位駐地另備有相同豐富菜色供未能前來參加活動同仁享用，讓留守同仁都能感受到部長帶來暖呼呼熱騰騰的慰問，圍爐同樂。

餐敘中特別安排用餐同仁撥打視訊電話給家人，視訊中有女警媽媽對著委請姐姐照顧遠在新竹的小孩，藉由視訊表達思念，也有同仁聯繫同是警察遠在澎湖執勤中的父親，除關心父親健康並請他下班早點休息，更有同仁太太及小孩對於部長竟能親自撥電話慰問而感動到喜極而泣。

徐國勇除逐一親自向同仁家人問候，並表示代表蔡英文總統及行政院長蘇貞昌感謝警察同仁犧牲年節假期為社會治安付出。

(中時 )