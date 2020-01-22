楊惠茹說，邱毅掃街的時候，「我們一直跟在你身邊跟了超久。」（圖／翻攝自楊惠茹臉書）

「卡神」楊惠茹因涉嫌指揮網軍帶風向、攻擊我國駐日本外交人員遭檢方起訴，在大選前一度神隱，面對外界質疑民進黨金援網軍，選擇避風頭，以免影響綠營選情；大選後楊惠茹首次在臉書上出現，按了一個「讚」，今（22）日更進一步在臉書上發言，表示將委由律師對抹黑她的人提告。

楊惠茹在臉書上說，「從12月至昨日，我沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。關於各種惡意謠言或是不實指控，就將委由律師處理。關於對我個人的所有質疑，法律問題讓司法來決定，其他問題讓時間和歷史去判定。」

針對楊惠茹舉辦WTA網球賽向台北市體育局申請經費遭指控違法一事，她反駁指出，WTA台灣公開賽是超過十億次媒體觸及的國際賽事，「所有參與的人都知道舉辦的過程有多艱辛，不容政客惡意中傷抹黑。不管是我個人還是公司，都會全力且主動配合司法調查，並透過法律行動還給參與者一個公道。」

楊惠茹還在臉書上張貼邱毅掃街拜票的照片，雖然未明言照片是她自己拍攝，但撰文指自己當時就在現場，回應先前表示她未離開台北的說法。

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(中時電子報)