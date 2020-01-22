日前在美國紐澤西州發生一起車禍，有名男員警當時正駕駛著一輛日產（Nissan）休旅車，不料途中竟失控撞上2輛轎車，整個人受困在車內，不過他並未等待警消前往救援，反而是舉起配槍自盡。當地警方表示，他們至今仍不明白為何這名資深員警要自殺。

綜合外媒報導，事發於19日中午，這名39歲的員警諾特索普（Edward Nortrup）當時正行駛在馬塔萬市（Matawan）的大街上，沒想到竟失控衝撞路旁2輛轎車，諾特索普連人帶車翻轉了2圈才停下來，整個人被卡在車裡動彈不得，附近路人見狀開始尋找工具，試圖要將他救出。

不過尚未等到消防人員營救，諾特索普就直接拔出配槍，朝著自己的腦袋開了一槍，當場斃命。羅塞爾帕克（Roselle Park）自治市警方表示，他們至今仍不懂這名13年的資深員警為何要自殺。諾特索普於警校畢業後，被分派到快打部隊擔任巡邏警務，平時盡忠職守，是警隊中備受尊敬的一員。

聽到諾特索普逝世的消息，親朋好友都感到相當震驚與不捨，不過更讓人痛心的是，其實諾特索普有個15個月大的女兒，他才剛當上爸爸不久，沒想到就遇上這種憾事。目前當地警方已經在網路發動募款，所得善款將全部用於諾特索普女兒的撫養費。

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(中時電子報)