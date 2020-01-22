選前「消生」的楊蕙如今天晚間重啟臉書，一開始就嗆辣十足，對邱毅說，你一直造謠我的出沒地點，卻不知道你掃街的時候我們跟在你身邊跟了超久。

楊蕙如說，最近的距離不知道有沒有少於一公尺。更不忘酸說，看到沿路四周的人都沒什麼人理你真心覺得心酸。想不到你們的得票竟然還有1%，真的好厲害哦👍！

稍早另一篇PO文她還澄清說，從12月至昨日，我沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。關於各種惡意謠言或是不實指控，就將委由律師處理。

關於對我個人的所有質疑，法律問題讓司法來決定，其他問題讓時間和歷史去判定。

WTA台灣公開賽的部分，這是一個全世界超過十億次媒體觸及的國際賽事，所有參與的人都知道舉辦的過程有多艱辛，不容政客惡意中傷抹黑。不管是我個人還是公司，都會全力且主動配合司法調查，並透過法律行動還給參與者一個公道。

新年快樂！願台灣平安，謝謝大家！

(中時 )