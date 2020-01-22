根據中國網路上流傳的攤商價目表與當地媒體報導，極可能是爆發武漢肺炎疫情源頭的華南海鮮市場，販售幼狼和SARS病毒的中間宿主果子狸等逾百種野味。

法新社報導，目前為止造成9人死亡及數百人感染武漢肺炎的病毒，極有可能源自這座位於武漢市中心海鮮市場內販售的野生動物。中國官員表示，正嚴密監控華南海鮮市場。

過去爆發急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）疫情被認為和中國民眾食用果子狸有關，這次疫情蔓延若又是和野生動物販運監督不周有關，恐讓中國當局顏面無光。

中國網路上流傳一張華南海鮮市場攤商的價目表，上面列有狐狸、鱷魚、幼狼、娃娃魚、蛇、鼠、孔雀、豪豬、駱駝肉等野味，總計112種。

有個名叫「大眾畜牧野味」的攤商，在公告的價目表上還註明提供活殺現宰、速凍冰鮮和送貨上門服務。

中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福表示，雖然確切的病源仍不明，但有關單位研判，武漢肺炎的病毒可能源自於華南海鮮市場的「野生動物」。

中國嚴禁販運許多種類的野生動物，或者要求須具備特殊執照，但對於商業養殖畜牧的野味，監管則沒那麼嚴格。

罹患武漢肺炎的患者不少是華南海鮮市場的員工。武漢肺炎病毒已定名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

(中央社)