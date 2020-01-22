全球擔憂中國武漢肺炎疫情之際，世界各地機場和航空公司都採取行動，以保護自家員工和乘客。武漢肺炎目前已造成9人死亡，數百人感染，美國也出現首起確診病例。

綜合外媒報導，以下是全球各地機場和航空公司因應武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）的方式：

●香港

香港機場管理局表示，武漢抵港班機將停在指定區域，且一家清潔承包商將對這些班機乘客使用的航廈進行消毒。機場的清潔和消毒也將全面升級。

航空業者方面，國泰航空今天允許往返中國航班的機組人員戴保護性口罩。至於1月21日前售出、在1月21日至2月15日往返武漢的所有機票，若旅客要重新訂位、更改航班和退款，國泰航空將免收手續費。

●南韓

大韓航空為機上的機組人員提供防護衣以防堵有害物質，並計畫每天消毒往返武漢的班機，以往是每月消毒。

●北韓

根據青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）提供的消息，北韓暫時禁止所有外國旅客入境，以防範武漢肺炎。

●新加坡

新加坡樟宜機場正加強監控來自武漢等地的所有中國乘客。廉航業者酷航（Scoot）表示，已為所有來自武漢的乘客安排健康顧問，並在所有中國航班上放置消毒劑、洗手乳及手術用口罩。

酷航還說，針對通報疑似載有武漢肺炎患者的班機，已準備好飛機消毒協議書。

●日本

日本首相安倍晉三表示，日本將加強隔離和檢測。厚生勞動大臣加藤勝信昨天指出，將提供健康調查問卷給來自武漢的班機乘客填寫。另外，旅客抵達目的地時若感到身體不適，應主動通知當局。

●澳洲

澳洲衛生當局將協助機場人員監控來自武漢的旅客。

●印尼

印尼當局要求機場及航空公司採取預防措施，例如以熱掃描器監看各國旅客。印尼民航局局長波拉娜（Polana Pramesti）表示，各航空公司班機必須在降落後提供健康文件和旅客名單。

●越南

根據越南政府官網，位於河內市的內排國際機場（Noi Bai International Airport）已準備好為旅客檢測體溫的設備。另外，當局將在農曆春節假期間加強監控，因為屆時會有更多班機抵達越南。

●英國

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）今天表示，位於倫敦的希斯羅機場（Heathrow Airport）將另外為來自武漢肺炎疫情影響的中國地區旅客設置入境區。英國廣播公司（BBC）則報導，這項新措施只適用於從武漢起飛的航班。

夏普斯告訴「天空新聞網」（Sky News），他正密切關注武漢肺炎疫情，且英國公共衛生局（Public Health England）將把英國民眾患病風險的程度，從「極低」升至「低」。

●美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）17日已在舊金山、紐約和洛杉磯的機場，對入境旅客實施健康監測，亞特蘭大和芝加哥的機場本週也將跟進。

疾病管制暨預防中心指出，他們正密切監控武漢肺炎疫情，且持續對病毒迅速擴散的情況進行調查。

(中央社)