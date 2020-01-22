彰化一名男子在LINE群組傳送「我們醫院有收置武漢肺炎的病人了，目前新聞沒報，請各位家人要多注意，帶口罩，少去公共場所...沒事不要來員基。」還表示消息來源是他的弟媳，引發民眾恐慌紛紛轉傳，員林基督教醫院今天證實是烏龍一場，彰化縣衛生局長葉彥伯說，該男子散布不實謠言，可依傳染病防治法將其開罰300萬以下罰鍰。

2019新型冠狀病毒開始在台灣蔓延開來，今天有民眾在LINE群組看到一名男子，在群組內表示員林基督教醫院有收置武漢肺炎的病人，建議大家不要前往等訊息，員林基督教醫院表示，在收到訊息後，追查到該名散布謠言的男子，該男表示訊息他是轉發的，也沒有弟媳在員基上班。

葉彥伯表示，這幾天就有民眾在臉書再貼文，表示員林員生醫院有收置武漢肺炎的患者，不斷有記者來電詢問，事後證實是烏龍一場，而經調查發現，在臉書散播訊息的男子，與在LINE傳訊的男子是同一人，依傳染病防治法第 63 條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將科以新臺幣300萬元以下罰緩。

員林基督教醫院表示，武漢肺炎已正式納入第五類法定傳染病，院內急診室也依規定備妥檢疫隔離室，發現有疑似病患者，就要立即通報上級機關，否則會處以罰，因此院方絕不可能隱匿收治病患。

(中時 )