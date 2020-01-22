牙齦紅腫、每刷牙就流血、咬硬的食物牙齒痠痛，看牙醫才知道得了牙周病。即使看過西醫、做好清潔還是根除不了......不妨搭配中醫從體質調養，有助改善牙周病。

根據衛福部國民健康署調查，有九成國人罹患程度不一的牙周病，輕則牙齦發炎，重則掉牙，儼然為現代國民病之一。

牙齒疾病自古就惱人。唐代詩人韓愈在〈落齒〉一詩提到，「去年落一牙，今年落一齒。俄然落六七，落勢殊未已。」寫下這首詩的他年僅36歲，已面臨落齒危機，讓他感傷不已，顯見牙齒問題並非老年

後才要面對。

然而不少人抱怨，已經努力刷牙、做好清潔，為何牙周病困擾仍揮之不去？台北市立聯合醫院婦幼院區牙科主治醫師楊沛青執刀30多年，坦言許多病患做完牙周病治療後，牙齒遇冷熱痠痛、牙齦出血、牙周腫脹等狀況，還是可能無法完全根除。

「局部手術是治標，體質調理是治本！」同時擁有中醫背景、現任中醫臨床醫學會針灸科主委的他著手研究，發現牙周病不僅與局部有關，全身的免疫力、新陳代謝都會影響口腔環境，與中醫辯證論治，從體質治療不謀而合。若中、西醫能搭配治療牙周病，效果會更佳。

●腎氣、腸胃、睡眠，都會影響牙周健康

中醫自古就對牙周病有辯證論治，累積許多治療經驗，早在唐代就有口齒分科。古代稱牙周病為「牙宣」、「齒動」、「齒衂」，《素問．診要經終論》記載：「少陰終者，面黑齒長而垢」，描述的正是患者有牙齦萎縮、牙根露出、牙垢與牙齦滲血等現象。

從中醫觀點來看，口腔疾病與體質息息相關，不單是細菌感染、清潔不當所致。

台北慈濟醫院中醫部主治醫師徐培珊指出，牙齒問題與腎氣是否充足密切相關。中醫認為「腎主骨，齒為骨之餘」，牙齒與骨骼的變化都與腎相呼應。而當腎氣逐漸虛衰，就會讓牙齒容易鬆動。

不只是腎氣，腸胃狀態也會造成影響。徐培珊指出，上下牙齦有兩條經絡走過，分別是足陽明胃經及手陽明大腸經，這兩條皆屬多血、多氣的經絡，負責把營養帶到口腔。如果患者愛吃油炸、辛辣食物，引起胃上火，容易依循經絡到口腔，造成牙齦腫脹、口臭。

現代中醫聯合診所院長鄧振華常看牙周病病患，發現睡眠品質低落，容易造成氣血不足、陰虛火旺的體質，反映在口腔中就有刷牙易出血、牙齒疼痛現象。門診中此類病人只要睡太少、睡眠不佳，隔天就會牙齦流血。

●中醫治療法，中藥為主、針灸為輔

無論是哪種類型的牙周病，中醫治療都以中藥為主，調理體質；針灸為輔，協助緩解疼痛不適，排解體內不當熱氣。

面對腎虛型牙周病患，鄧振華會用知柏地黃丸滋陰補腎。若有慢性發炎症狀，還會再加入清熱解毒，能消炎鎮痛，抑制病灶惡化。徐培珊則會用補骨脂、骨碎補、續斷、杜仲補腎，連帶用苦參清脾胃濕熱、茯苓補脾胃，讓營養可以順利帶到口腔。

若是胃火上沖型病患，可服用「清胃散、玉女煎」，有效去除牙齦腫脹與口臭；氣血不足的病患，則以八珍湯為基礎加減藥方，補足氣血。

由於口腔有胃經、大腸經兩條經絡走過，徐培珊也會循經取穴，手掌外側的合谷穴、腳掌2、3趾頭間的內庭穴都會使用。平常也可多按摩，達到保健效果。

鄧振華表示，除了中藥與針灸，近年中醫臨床上也有「刺絡放血」療法。當病患有嚴重的牙齦發炎腫脹，可用針灸的長針，直接在牙齦、牙周囊袋穿刺，將淤積的血放出。

透過刺絡放血，可以清除病灶，減緩腫脹症狀，同時透過針刺，誘發局部免疫細胞作用，自我修復受傷部位，有點類似西醫清除牙周囊袋的效果。病患通常需1~2天，甚至針刺當時就能明顯感到消腫，再搭配外噴的青黛保喉散，有良好的消炎止痛作用。

楊沛青指出，牙科全口洗牙和牙根刮除術其實也有類似的作用，若要採用這種療法，建議先讓牙科醫師評估，並且確認什麼樣的狀態可以做，以及維持的效果。「最重要的還是搭配體質調理，根除病因才有效。」

●輕度牙周病即可尋求中、西醫共治

開業診所旁就是牙醫診所的鄧振華笑著說，自己有一位牙醫的老同事，有幾次看不好牙周病的病患，老同事就會建議他到隔壁中醫診所調理身體。透過中、西醫的治療，病患的牙周病獲得良好控制。

他體會到，在牙周病治療上，中西醫有各自的優勢，相互搭配療效更好。西醫可直接清除病灶，透過影像醫學掌握口腔狀況，是中醫無法做到的。但中醫則可從整體辯證論治，透過體質改善，解決根本問題，讓牙周病能得到控制，甚至避免不斷復發。

「可惜的是，目前做這塊的中醫師很少，」楊沛青指出，台灣中醫多從事固定幾項專科，對口腔疾病了解的中醫師不多，中、西醫的交流有限。以他而言，就與台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主任陳朝宗配合治療，有效減少受牙周病折磨的病患人數，大大提升牙周病治癒率。

若想找能看牙周病的中醫師，鄧振華建議可事先打聽或是上網查詢，也可詢問中醫師的治療經驗，作為參考。

中、西醫都提醒，口腔清潔還是基本功，要勤刷牙、每半年給牙醫師洗牙。平日保養上，要特別注意充足睡眠，避免吃油炸、辛辣食物，也可多按摩臉部、肩頸，讓通過的胃經、大腸經可以氣血暢通，將營養順利帶到口腔中。

寫下〈落齒〉一詩的詩人韓愈，若當年有機會儘早接受中醫調理、注意口腔清潔，或許就能免去中年掉牙的陰影吧。

中、西醫都提醒，口腔清潔還是基本功，要勤刷牙、每半年給牙醫師洗牙。平日保養上，要特別注意充足睡眠。（照片來源：pixabay）

【牙周病】

發生於牙周組織慢性的侵襲性疾病，可分為牙齦炎與牙周炎。牙齦炎只局限在牙齒周圍的牙齦及軟組織發炎；牙周炎則是牙齦、齒槽骨都被牙周細菌破壞，依據骨頭遭破壞程度，分成輕中重度牙周炎。

中醫看牙周病－可分3類型

1.腎虛型

■主因│腎氣衰弱。連帶可能有脾胃功能弱，無法將營養帶上口腔；或是體內火旺，造成慢性發炎。

■症狀│牙齦輕度紅腫、出血，牙齒鬆動，連帶有頭暈耳鳴、腰膝痠軟。

■中藥│知柏地黃丸、補骨脂、骨碎補

2.胃火上沖型

■主因│胃火旺。因飲食不當，產生胃火並循胃經、大腸經到口腔，造成急性發炎。

■症狀│牙齦紅腫發炎，口臭，容易感到煩躁口渴，連帶有大便不順、尿黃。

■中藥│清胃散、玉女煎

3.氣血不足型

■主因│睡眠太少。良好睡眠能夠滋養體內氣血，睡太少易氣血不足，體內虛火上升。

■症狀│牙齦顏色偏蒼白，刷牙容易流血，連帶易倦怠、心悸失眠。

■中藥│八珍湯加減味

※保養牙齒，跟中醫這樣做

1.臉部按摩：

台北慈濟醫院中醫部主治醫師徐培珊指出，血氣太多或不足，都可能造成牙齦不適。另外，若是臉部、肩頸氣血循環不佳，就會反映在牙齦上。透過按摩臉部胃經上的四白穴、地倉穴、下關穴、頰車穴；任脈的人中穴、承漿穴，都有助於疏通經絡。

中醫裡說「面口合谷收」，頭部任何疼痛，包含牙齒痛，都可以按壓手掌虎口處的合谷穴緩解。平時多按壓，也可以有保養效果。

2.飲食調理：

徐培珊指出，臨床上有病患容易牙齦紅腫、發炎流血，與飲食也有關係。若吃的太油膩、辛辣，胃會上火，沿著經絡到口腔，出現嘴破、牙齦不適症狀，僅透過冰敷無法根治，要從飲食調理。想要強化牙齒，現代中醫聯合診所院長鄧振華建議可多吃高鈣食物、補充抗氧化食物，清除體內自由基，避免細菌感染。

■禁忌食物：油膩、辛辣食物。

■建議食物：富含鈣質食物如牛奶、小魚乾；抗氧化食物如洋蔥、生蒜、綠茶等。

3.睡眠充足：

睡眠是中醫最重視的養生方法，與體內氣血是否充足相關。鄧振華指出，每天11點前就寢，睡7～8小時，良好的睡眠品質，也會讓口腔更健康。若是因為工作關係，無法達到上述睡眠，徐培珊建議可找中醫師用養陰清火氣的中藥調養，養足氣血。

(中時電子報)