小年夜前夕，內政部長徐國勇行程滿檔視察警、消、空勤，慰勉同仁辛勞，徐國勇晚間也跟大安分局提前圍爐，還透過視訊通話，手比愛心，向值勤員警、家眷致意。

徐國勇表示，就要過年了，大家都在準備與家人團聚過節。不過內政部機關不打烊，消防署、空勤總隊、警政署等全年無休，仍須在工作崗位上守護國人。因此上午他前往國搜中心、消防署及空勤總隊致贈加菜金，晚上則到台北市大安分局與同仁圍爐贈加菜金，慰問同仁的辛勞。

徐國勇說，消防、空勤同仁非常辛苦，總是站在第一線、以救人為職志，尤其在國軍黑鷹迫降事件，更看到了國搜中心的辛苦，他們的付出國人都很感謝。

徐國勇在慰問空勤總隊時，也跟同仁提及，今年將會添入新裝備，包括6架正在美國原廠進行加改裝作業的黑鷹直升機也將返台，強化救災效能。他也跟大安分局同仁提前圍爐，並透過視訊，跟正在外頭值勤的警員致意，也與無法回家過年的警員家眷視訊通話，向犧牲返家過年的執勤警員及家人，表達最深的謝意。

徐國勇還說，過年期間內政部不打烊，警、消、空勤、移民署堅守崗位守護家園，也希望大家能為同仁多點鼓勵，給他們一個「讚」！

(中時 )