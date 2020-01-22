為期七天的春節假期即將開始，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，交通部長林佳龍今（22）日上午召集交通部相關主管主持應變會議，並於下午聽取祁文中次長邀集疾管署、陸委會及陸海空單位召開專案會議研商情形。為避免春節疏運期間，因大量人流移動，造成疫情擴大，指示配合衛福部中央流行疫情指揮中心的成立，交通部即刻成立專案應變小組。

該部並針對武漢觀光旅行團安排、航班退改票處理、各類運具及場站防疫物資整備、清潔消毒、宣導等防疫工作做成多項指示，要求各疏運單位全面落實交通防疫工作。

有關觀光旅行團處理部分，觀光局已於今日通函國內旅行業即日起禁止出團湖北旅遊，針對武漢旅行團10團（178人）預計於春節期間入境部分，陸委會已於今（22）日上午召會研商，建議移民署廢止入境許可不予接待。

目前在台8團130名武漢旅客部分，觀光局均有掌握動態，已要求領隊、導遊每日掌握旅客體溫及身體狀況有無異常，定期通報，並要求團員於密閉空間要配戴口罩。另建議在台住宿旅館要求旅行社協調旅館及飯店業者，房間盡可能集中安排，餐廳用餐時間，盡可能透過時間或空間區隔其他旅客。另請旅行社洽遊覽車業者提供酒精洗手液及口罩。

至於武漢航班飛航部分，考量台商春節返鄉需求，現階段尚須視後續疫情發展狀況，請民航局與疾管署及相關航空公司保持密切聯繫，除持續加強機上防護及入境檢疫，並研擬停航評估機制與時點。另民航局已協調飛航武漢航線之航空公司於特定期間內退改票免收手續費。

針對各類運具（航機、船舶及鐵公路客運）、場站（機場、港埠及鐵公路車站、休息站），以及旅客與服務人員防疫管理部分，已請交通部各陸海空運有關單位確實督促運輸業者要求所屬員工（包括機組員、客運駕駛員及船員等）落實自我健康管理，各類運具、場站做好口罩、耳溫槍及洗手液等防疫物資整備，配合提供有需要的旅客，並做好清潔消毒工作及通報作業，加強宣導防疫訊息，同時建議飛航武漢航線航班機組員每日執勤前量體溫，值勤時配戴口罩。

交通部表示，防疫視同作戰，因應春節期間大量交通運輸，已要求各陸海空單位全力配合疾管署落實各項防疫作為。也再次呼籲國人中國大陸武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告（Warning），提醒國人如非必要應避免前往當地。

自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打免付費防疫專線1922或(0800-001922)專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(工商 )