農曆金鼠年即將到來，令民眾引頸期盼的不只是7天的新年假期，對許多小孩來說，領紅包才是過年的最大重點。不過在過年前，就有一位網友PO出來自她百歲人瑞外婆的新年賀喜。她指出，這不光光只是紅包而已，更是一個價值非凡的「超稀有」紅包。紅包內容曝光後，瞬間羨煞旁人。

發文網友在臉書《爆廢公社》上表示，「我100歲的外婆說要包紅包給我，我很開心的收下了~ 打開後居然是長這樣子！」

這紅包有什麼特別之處？原PO一公開內容物後馬上羨煞眾網友，原來這不僅是百歲外婆滿滿的愛，裡面的錢甚至比帳面上的金額來得更有價值！照片顯示，紅包袋打開竟是一疊古董等級的「舊鈔」，令孫女開心樂道，「這包紅包是我收過最有意義的紅包」。

沒想到，紅包袋打開竟是一疊古董等級的「舊鈔」，令孫女開心樂道，「這包紅包是我收過最有意義的紅包」。（圖／摘自爆廢公社）

對此，網友們除了齊聲祝福原PO外婆「長命百歲！」外，也十分羨慕原PO，認為外婆給她的不僅是一個與眾不同的「超稀有紅包」，更是老人給孫女來自深層的關愛與祝福，比什麼都來得有價值。

網友表示，「好稀有的紅包」、「很讚的紅包，超有紀念價值！」、「老人家的一句祝福，勝過金銀財寶」、「意義大於價值，妳當珍惜」、「很棒的紅包，我會繼續保存著。滿滿的歷史、滿滿的愛」。

(中時電子報)