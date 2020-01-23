農曆新年又要到了，新的一年想從新的居家環境開啟新氣象，卻不知道該怎麼開始嗎？不妨參考 YouTube 上的空間風格師和改造達人的分享，將家中環境好好改造一翻，揮別舊運、創意迎新年！

YouTube頻道／Lo-Fi House

此頻道經常分享為房間打造各式風格、改造各種坪數房型，以及手作居家佈置小物的教學影片，強調不必裝潢，只要用傢俱與飾品搭配，也能快速讓空間煥然一新。不論是「1坪廁所大改造，台式老舊風變身現代簡約風」，還是「家裡就像度假勝地，40坪打造夏日暖洋跳色風！」都可以看出無論房子的空間大小、老舊程度，經過兩位的巧手都能讓它改頭換面。已經等不及動手為自己打造舒適空間迎接新年了嗎？現在就動手跟著Lo-Fi House一起DIY改造居家風格吧！

YouTube頻道／Zuker租客

除了分享各式空間改造教學，也會針對租屋客需求介紹如何不破壞牆面改造租屋處、租屋族免釘牆神器介紹等實用撇步，或提供租屋、看屋教學，讓不論是想改造空間，還是想更換租屋處的朋友都能找到實用分享，為空間帶來全新氛圍，或是在預算內改善租屋環境和風格！

(中時電子報)