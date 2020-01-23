農曆春節將至，年菜要吃得健康，首要慎選安心食材，料理的烹調方式也馬虎不得。中山醫學大學附設醫院營養師林杏純表示，無煙的蒸煮料理最健康，也能保留較多食物營養素，快速上桌還能兼顧色香味俱全，吃怕了又油又膩的年菜，今年不妨試試「蒸」得好健康的應景料理，幫身體減輕負擔，幸福過好年！

蒸年菜好處多，少油低溫營養多

每逢過年圍爐桌上總少不了各式應景年菜，林杏純建議，可利用「蒸」的方式取代煎、炸，不僅節省準備的時間，還能吃進更多營養、更少負擔！

「蒸料理」是中式菜色的常見烹調方法，利用蒸氣將食物蒸熟，是一種能保留食物原味及營養的最佳方法，近幾年在講求健康的飲食潮流下，蒸料理更備受推崇，原則就是「少油與低溫」。

中式料理常見的「傳統熱炒」，不但油煙大，還要注意油品會因高溫而產生劣變的問題；「蒸料理」就相對簡單許多，除了可保留食物原有的鮮甜，也因水蒸的過程不超過100℃，不會燒焦或產生毒素，更不必擔心廚房又沾染油煙 。

輕鬆蒸煮無煙料理3撇步

1.食材新鮮

任何食材都可做成「蒸」料理，讓「蒸」的年菜不僅準備便利又很營養，只要食材新鮮，風味絕對不輸外賣的年菜。不論是想吃「年年有魚」、還是經典的「佛跳牆」、「好彩頭」等應景年菜，都能輕鬆蒸煮端上桌！

2.掌握「蒸」的時間

蒸煮料理是有撇步的，「蒸的時間」是一大眉角。若使用電鍋來蒸煮菜餚，建議當電鍋外鍋水開始沸騰冒出大量蒸氣時，再把綠色葉菜類，例如俗稱「長年菜」的芥菜放進鍋裡，蒸約一分鐘後取出，再沾點適合的佐料，就是一盤顏色青翠、討喜、味道可口又不流失營養價值的應景好菜；若是要蒸煮肉類、海鮮或是蘿蔔糕等食材，則可在電鍋外鍋水還未滾沸時就先放入，起鍋後，可視喜好加入醬料，就是一道道低負擔的好年菜。

3.善用「蒸」的工具

除了時間的拿捏，蒸料理的工具也不複雜，只要準備蒸籠或是一般家裡常用的鍋子，或是利用電鍋、水波爐都十分方便。如果是小家庭簡單圍爐，蒸煮年菜料理或次數不需要太多，其實連蒸籠都不必特別準備，只要在炒菜鍋裡放上蒸架，掌握蒸的時間就大功告成。

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(中時電子報)