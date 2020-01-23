2020大選結果揭曉，幾家歡樂幾家愁，這次結果也非常明顯的凸顯出世代對立、藍綠對立、階級對立等衝突，彼此為了支持的對象和家人、朋友吵架冷戰的大有人在。隨著新年到來，該如何和不同政治立場的親戚、小孩過年，也成為網路上的熱門話題，有網友就提了一招妙計，可以有效避免爭執。

2020大選開票結果，國民黨韓國瑜以552萬票敗給民進黨蔡英文的817票。讓許多韓粉大感錯愕，選後家中長輩和孩子們的政治話題，也就顯得相當敏感。

網友FAYeeeeeeee在批踢踢八卦版以「家庭過年該怎麼發言？」為題PO文，提到，「家中的父執輩的5個親戚，兩公(公職)一軍(軍人)、一餐飲都是國民黨的支持者，而且近年還轉變成鋼鐵韓粉」，「只有最小那個做工程師的叔叔比較少表態，不清楚立場。而爺爺則是老農民，鐵桿綠(民進黨)支持者」。

因苦思許久，決定向廣大的網友們討教。「這樣的家庭吃年夜飯時該如何應對比較好？」。並稱「孫子輩加我共7票，自己是長孫，想幫堂弟妹統一發言方向」。

貼文一出，就引起網友們熱烈議論，紛紛留言回應「一人包 10 萬叫他們不要談政治就好了」、「是沒有別的事情可以聊喔？」「不談政治啊，沒其他好聊？」、「就說沒去投票很難嗎？這次投票率也才 75％ 」、「讓票數少的閉嘴不會？」。

但是，也有內行網友指出，過年還是尊重年紀大長輩意見，也是孝順的一種，建議原PO，「爺爺最大啊，不然就不要談政治」、「爺爺沒主動開口，孫子就不要率先行動」、「爺爺最大，其他人不用管，小波浪而已」。但也有網友表示「我家政治立場也各有不同，深綠、韓柯粉都有，聚在一起也不會因此吵架」。

(中時電子報)