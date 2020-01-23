每年的過年連假，都是政治人物爭取曝光的大好時機，開始全台趴趴走發紅包、春聯，但說起台灣政壇的發紅包文化，也是很多人不知道，是從前總統李登輝開始的。讓不少網友驚訝「原來發這麼久了喔...雖然我都沒領過」。

原來，過去李登輝任內，幾乎每年都會回到故鄉新北市三芝區「源興居」發紅包給鄉親和熟人，當年李登輝發紅包，為搶拿裡面包了200元台幣的小紅包沾喜氣。當時等領紅包的人可說是大排長龍，隨著一傳十再傳百，也開始演變成往後的總統一種過年既有行程。

到了前總統陳水扁任內，每年也都會回到故鄉台南官田發紅包，但紅包卻大縮水，直接減半為100元。但民眾依舊熱情不減。領紅包的人照樣大排長龍。絲毫不受政黨輪替影響。

2008年，政黨再次輪替，馬英九成功當選總統，決定不發紅包，改成發金幣巧克力，但也許是民眾建議，又改回發紅包，面額也直接轉為象徵性的「一元紅包袋」，但民眾熱情仍然不減，每年馬前總統回馬家庄發紅包，還是人山人海。

直到2016年政黨再次輪替。民進黨蔡英文總統走馬上任。也延續傳統，準備了33萬份的福袋，延續至今年2020年，也是一樣，但今年比較不同的是，福袋設計也以「金鼠」為設計概念。並且這次會以豐碩為主題，期盼「風調雨順、民富國強」。

不少網友也驚訝「原來發這麼久了喔...雖然我都沒領過」、「我領過老馬的巧克力」、「領過小英的紅包袋～」。

(中時電子報)