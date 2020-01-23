「風鈴在窗口輕搖，散出清脆的迴響。叮噹叮噹！叮噹叮噹！我默默的呼喚你。…」，當這首「風兒別敲我窗」歌聲響起，甜美的聲音配上甜美臉孔，那就是劉藍溪。雖然劉藍溪不屬於校園派歌手，但出道時間相近，且歌曲和聲音都有清新的民歌風，不到20歲就大紅的她，人生中最傳奇的就是選擇剃度出家，很多人不明白究竟出了什麼事？

劉藍溪選在31歲那年剃髮為尼，不只震驚當時的演藝圈，到現在每每有藝人傳出家時，劉藍溪就會被再度提出。但她之選擇出家，並不是因為歷經滄桑而看破紅塵，那出家的原因究竟是什麼？而為何近幾年，她又從佛教灰布架桬，改穿密宗佛教的紅黃相間的僧侶服，這中間有何轉變？

1997年3月26日來自各地僧尼信眾約一萬人，前往桃園巨蛋體育館，出席各宗教祈禱世界和平暨達賴喇嘛弘法灌頂法會。信眾頭綁金剛帶，在達賴帶領下，以觀想方式進行灌頂儀式。中為道融法師(出家前俗名劉藍溪)。

劉藍溪出道的時間很早，在她16歲唸稻江家職時，和同學一起到台視參觀歌唱比賽，沒想到她清新脫俗的外貌，意外被一位美術設計發掘，介紹給電視台相關製作人，從此開啟了她的演藝之路，也因此她唸到高職二年級即休學。甜美外型加上清純歌聲，讓劉藍溪從主持節目、唱歌到演戲，演藝機會不斷。

四、五年級生對劉藍溪印象最深刻的，除了「風兒別敲我窗」等小清新曲風的民歌外，最熟悉的，應該是她在當年最火紅瓊瑤小說改編電影中的演出，無論「雲且留住」、「聚散兩依依」，劉藍溪的角色戲份都不輕。但星運再好，劉藍溪也都是第二女主角的戲份，後來好不容易在「亮不亮沒關係」中擔綱女主角，票房卻不理想，讓劉藍溪的星途受挫。

劉藍溪是甜美的玉女紅星時，也曾是軍中情人，常被邀請前往勞軍表演。

「亮不亮沒關係」電影在83年上映，當年劉藍溪和醫師梁榮基結婚，劉藍溪當時表示，並不會從此退出影壇，還是會繼續演藝事業，但婚後第二年，劉藍溪就和先生移居到美國，先生在美繼續進修糖尿病方面的醫學課程，她則在先生鼓勵下接觸佛法，當時夫妻倆都研習佛法，只是劉藍溪從佛法中找到人生新價值，當先生完成課程回國繼續看診，她則留在美國法雲寺和妙境師父學法。

劉藍溪在31歲時正式出家，如以劉藍溪所說的：「我已經等了5年才出家」來看，劉藍溪在26歲、結婚才2年多、到美國才1年，接觸佛法也沒有多久的當下，就動念要出家了。為了爭取親人諒解和祝福，她才多花了5年的時間說服和等待，當愛她的家人看到她堅定出家的念頭，就決定成全了她。

如今，劉藍溪已出家25年了，過了四分之一個世紀，和她曾有夫妻緣的梁醫師仍繼續看診。除了86年達賴來台時，她曾公開接受採訪外，劉藍溪一直非常低調，有人曾在中醫推拿診所中看到她，也有人在公開的佛教法會中認出她，原來剃度修行後雖然改變了她的生命，但是清秀臉龐依舊，只是少了分甜美、更多了些淡定。

(中時電子報)