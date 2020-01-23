擁有自己的房產，是華人根深柢固的觀念，甚至想要結婚，得先要有房。不過在房價飛漲、薪資水平追不上的年代，年輕人到底該不該買房？就算買不起也要硬著頭皮扛？品嘉建設董事長胡偉良認為，年輕人對於買房這件事要更加理性一點，別因為買房而限制了自己的自由，如果還是想要擁有房子，他給2點建議。

第一：有需求就去買：

胡偉良表示，有需求就去買，比如要結婚生子，或者說手裡有錢，想要安頓下來，買個房子自己住，那什麼時候買房都對。尤其是為了老婆，為了小孩，你都有買房的需要，對女人來講，房子代表安全、安定，是幸福的泉源，如果你愛你的老婆，你就有必要考慮她內心的需求。

因此，如果她有這様的需要，而你也恰好買得起，就勇敢的去行動吧。但是「絕對不要為了賺錢或炒房才去買房」。

第二：鼔吹父母，將家中老房子儘早改建：

胡偉良指出，老房子的價值日益低下，房子愈老，衍生的問題也愈多（漏水、漏電、私密性不佳、結構不安全），愈來愈沒有人要，現在不把握機會改建，將來在獎勵減少後，要改建會愈來愈困難。

從過去到現在，事實一再的告訴我們，隨著時間的推移，改建的條件並沒有變好，而是愈來愈差，因此不要有錯誤的認知，以為愈晚改建愈有利，錯了，這20年來，改建之後的地主分回只有愈來愈少，沒有愈來愈多，問問有改建經驗的都會告訴你這個事實。

若長輩不願改建呢？胡偉良說，說服長輩是你的責任，人老了會愈來愈自私、愈來愈沒安全感，因此你要好好表現，讓他們安心、有安全感，畢竟，改建之後最後的最大受益者還是你們自己。

不能說服長輩，又買不起新房，不怪自己，怪誰？

(中時電子報)