一名公務員迷上酒店妹，正宮不哭不鬧不捉姦，反而用了一個超另類的作法，讓老公3魂7魄立刻歸位，甩了妹、薪水房產全交老婆，讓人拍案叫絕。

謝震武主持談話節目《震震有詞》，某集主題是「正宮小三大鬥法」。前刑事警官高仁和分享一個奇特案例。一名公務員娶了在補教界任職的年輕漂亮老婆，卻「臨老入花叢」，迷上制服酒店妹。

公務員老婆發現後，沒找老公興師問罪，也沒找朋友哭訴，她竟選擇「深入敵營」，跑去老公光顧的制服酒店應徵。

高仁和說，這名妻子取了藝名後便在該店上班，加上當時有「維新專案」，只要公務人員被查到出入聲色場所，就立刻調職，於是她通知維新小組到酒店逮她老公。

這名公務員被逮當下，得知老婆正在隔壁包廂「秀舞」，差點瘋掉，當場下跪認錯，立刻甩了身邊酒店妹，還在朋友、警察面前簽下切結書，薪水、房產通通交給老婆。

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(中時電子報)