「我等了五年才正式出家」，劉藍溪在1997年達賴喇嘛首度來台時，擔任達賴的翻譯工作，那也是她出家後唯一一次接受電視專訪，她說很多人問她如何決定放下一切，選擇出家，她一再強調：「真的沒有放下什麼」，學佛讓她得到更多，人生價值看法也不同，一開始她也不太敢想出家這件事，因為一想到離開家人就會心痛，但後來發現修行是生命中重要的事，就決定出家。

劉藍溪出家時，雖然得到家人的祝福，卻仍讓親人感到不捨。

原來，24歲就走上婚姻路，卻也讓劉藍溪走上學佛之路。劉藍溪婚前並沒有虔誠佛教信仰，婚後一年和醫師先生到美國進修，夫妻倆一起進入佛法領域，讓劉藍溪發現佛法的力量，她發現自己真的喜歡，所以在美國時就不斷寫信給父母，希望得到他們的支持，經過了五年的時間，終於在先生和父母的同意和見證之下，如願在靈泉寺剃度為尼。

從16歲學生時代就踏入演藝圈，劉藍溪當年結婚和出家都毫無懸念離開演藝圈。

劉藍溪知道自己的歡喜選擇，是「踩在許多人的涙水之上」，所以她非常珍惜，在她剃度的莊嚴見證大典上，耳邊卻傳來悉悉敕敕的哭聲，她不斷在心中默唸著「不要哭不要哭」。終於，她如願剃度，正式進入佛教的修行路，開始進入佛教學校學習，和二百多個出家尼一起過修行生活。

提起出家後一開始的新生活，劉藍溪不由得揚起了大家熟悉的甜美笑容，她說自己好像接受新生訓練，一開始鬧了很多笑話，後來看別人怎麼做就跟著做。其實出家人生活有很多事要做，像她要負責煮200多人吃的飯，第一次拿到鍋子根本不知要怎麼做。雖然辛苦，但想到能如願全心修法，她形容自己「連作夢都會笑」。

(中時電子報)