劉藍溪最早接觸佛法，是在美國法雲寺禪學院，回到台灣後，在靈泉寺出家。潛心修佛的她，修佛的腳步非常積極，1997年劉藍溪以「道融法師」身份接待來台的達賴喇嘛，也成為她修佛轉折點的開始。

劉藍溪(道融法師)曾以出家人身份接受宗教台訪問，從此後幾乎完全低調。

當年，在達賴身邊兩位女弟子的介紹之下，由道融法師負責達賴一行人的翻譯工作，甚至還因為介紹此行，破例接受《點燈》節目專訪。當時剃度後著灰衣、白襪灰鞋的道融法師，臉上盡是滿滿的笑容。那時她已正式出家6年了，對主持人提出包括為何決定出家的種種問題，道融法師都一一回答，雖然臉上沒有一絲一毫的脂粉和色彩，但她的外表改變不大，一眼還是可以認出道融法師就是當年紅遍半邊天的劉藍溪。

演藝圈不到10年、結婚不到6年，劉藍溪的出家時間至今已超過25年。

也許是接觸佛法久了，道融法師開始轉向藏傳佛教的修行，走向更多元化的領域。2002年慈仁南迦介紹道融法師向恭波多傑仁波切學法，圓滿了長壽佛的七天閉關後，道融法師深受法益，請仁波切在台長住，就在師姐提供的三芝別墅成立法光佛學會，開始閉關修行的傳受和講學。

曾有人目睹現在的道融法師，已不是97年接待達賴時的灰衣袈裟樣貌了，她已改穿藏傳佛教的紅袍黃帶相間的袈裟，和當年她接待達賴時的二位澳洲籍女出家眾一樣。她大部份的時間都在三芝的講學中心，有時會進行閉關，短則7天長則49天，超過24年對佛法的追尋，道融法師修法之路，已從漢傳轉至藏傳。據知情人士指出，當初達賴來台時，曾試圖想要找尼姑庵的起源處，因為依傳統規範，藏傳佛教是不能直接接受女眾出家，所以一般看到的藏傳女出家眾，都是先在傳統佛教的寺內完成剃度，成為出家眾身分後，再經過一定的程序，間接變成藏傳佛的女出家眾。

雖然劉藍溪的演藝路只有短短10年不到，婚姻路也只有5、6年，但出家路至今卻已28年，早該讓人淡忘了她的身影。不過劉藍溪給人們的甜美印象卻始終長存不減，也成了演藝界的另類傳奇。

(中時電子報)