對於王世堅將跳海慶蔡英文連任，網友直呼「你是民進黨裡過去到現在讓我覺得心態有在改變的，真正懂謙卑二字的人」。(擷取自王世堅臉書)

2020總統大選，總統蔡英文順利連任，然而，民進黨台北市議員王世堅去年2月曾發下豪語，稱蔡英文若連任就會跳海慶祝。對於蔡英文順利連任，王世堅日前也表示，將履行承諾，跳海慶祝。許多網友紛紛大讚王世堅，更有網友直呼「你是民進黨裡過去到現在讓我覺得心態有在改變的，真正懂謙卑二字的人」。

王世堅被稱有「扶龍命格」，在2008年立委選舉期間，他曾說國民黨若在台北市「八仙過海」，他就要去跳海。開票果真「八仙過海」，他便履行承諾到新北市三芝淺水灣跳海。2014總統大選前，王世堅曾表示，若蔡英文選輸他高空彈跳，未料蔡最終輸了，王因此跑到日本千葉縣「母親農場」高空彈跳兌現承諾，一躍而下時還大喊「一諾千金、誠信至上」。

然而，2020總統大選，蔡英文最終以破紀錄817萬票，順利連任，網友也關注王世堅何時要實現諾言。王世堅14日在臉書撰寫「一諾千金，誠信至上！」一文，他指出，小英總統順利連任，阿堅當然會履行去年的承諾跳海慶祝，但台灣這時最需要的就是團結，不要在國民黨支持者的傷口上撒鹽。王世堅說他不會選擇在此時敲鑼打鼓慶祝，本次總統大選他不敢自稱是先知，但請大家讓他有選擇何時慶祝的空間。

對此，許多網友紛紛向王表白「世堅哥我越來越欣賞你，已圈粉」、「民進黨裡唯一還保有人性，能夠讓我欣賞的人，只有堅哥」、「堅哥，您就是真男人！也是民進黨少有的良心」、「你是民進黨裡過去到現在讓我覺得心態有在改變的，真正懂謙卑二字的人」、「民進黨清流」。

(中時電子報)