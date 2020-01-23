你們有聽過「21天效應」嗎？
在行為心理學中，要養成新的習慣、建立新的觀念，至少需要 21 天的時間。
當然啦，先撇除 21 天這數字精不精準，畢竟這只是個理論、實際情況還是因人而定；
如果你好奇有什麼方法可以讓自己建立好習慣，那不妨看看我整理出的 3 個小技巧嘍~
#1 清楚知道自己想要什麼，拆解任務、關關難過關關過。
要養成一個習慣真的不容易，尤其是在你根本不清楚自己想要什麼的狀況下；
所以嘍~我們想開始擁有一個新的習慣、想法前，別忘了先問問自己明確的目標和期待！
了解了需求之後，就可以開始一步步把習慣培養起來 (好像養成遊戲喔)；
就像玩遊戲破關一樣，在到達你想要的習慣前、會有大大小小的問題要解決，但只要拆解任務、按部就班，一定可以過關斬將的~~~加油!!!
啊對了~如果可以記錄下每一個小成就、也會對習慣養成很有幫助，就像給自己一個想獎盃這樣，不斷保持有在前進的感覺，就能更有持之以恆的動力喔！
#2 練習在固定時間、做特定的事，潛意識也會來幫你！
小時候啊~聽老師說，大考前可以練習依照考試日程來安排作息；
舉例來說，正式考試的時候、早上 8:10-9:00 是考英文，那考前就可以規劃自己在這段時間背英文、做題目，以此類推~~~
如此一來，會讓你的腦袋、身心靈養成習慣 (一種生理時鐘的概念)，在正式考試時就會潛意識的進入狀況。
除了考試之外，其實其他習慣也可以這樣嘗試；
一段時間之後，你會發現，原本需要刻意去做的事情、會漸漸變得理所當然，那麼你就差不多成功獲取一個新習慣了!!!
#3 把你的決定詔告天下、讓自己為面子而努力。
在養成新習慣的過程中，很多時候，我們會因為找不到動力而感到倦怠、半途而廢；
有時候會不自覺的放棄，是因為你埋頭亂竄、幫自己找八百個理由…
有個好方法是把你的目標告訴親朋好友、或直接發在 FB、IG 上，畢竟人都是愛面子的，越多人知道、你就越不容易放棄~
但是呢，有時候太好強也不太好，所以要適時的調整自己的心態、用最適合你的方式和步調去達成目標，這樣才能長久的去維持!!!
※本文由 Blaire 左撇子授權轉載，原文刊登於 PressPlay
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(中時電子報)
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