年關到了，主婦們無不開始煩惱年度的打掃工作，尤其廚房是料理食物的場所，清潔與否和家人的健康息息相關，如果使用太多化學清潔劑，一來怕吃下肚，對健康會造成很大的威脅，二來怕傷害玉手，美麗扣分。要如何使用天然的方式，讓廚房清潔溜溜？

家事達人陳映如表示，要打造無毒廚房並不困難，只要用對方法與工具，就能達到省時、省力、省錢又環保的效果。

第1招、手套、工具準備不可少

清潔過程可能會碰到大量的水及鹼性清潔品，不只容易造成手指斷裂，連皮膚表皮原本有的保濕因子也容易被清洗掉，唯一的保護方法，就是戴上手套，保護玉手。

小蘇打粉是很好用的清潔用品，不但無毒，且因為粉狀可以迅速溶解在水中，能用來擦拭各種污垢，可說清潔力一流，尤其針對廚房陳年累積的黃色油污，特別有效。

此外，平日可以先將不用的牙刷、塑膠卡片（如舊票卡、過期信用卡等）、免洗筷等保留，這些工具對不同隙縫的污垢清潔，可刮除厚重的油垢且力道也輕，不會刮壞物品的表面；而平日不穿的舊衣服、準備要丟棄的抹布等，都可拿來用做年度清潔，用完再丟，也是環保的表現。

第2招、小蘇打加水，清潔廚房地板與牆壁

將小蘇打粉一大匙加上200c.c.的水，慢慢攪拌調勻，等到開始沉澱時，就表示小蘇打水的比例適當，可以拿來清潔廚房地板或牆壁。

以牆壁來說，可用小蘇打水將牆壁噴濕後，接著把紙巾覆蓋在牆面上（或者可以紙巾沾濕直接貼在牆壁上），這時，紙巾是水與牆壁的附著媒介，對比較嚴重的油膩，放置時間可超過半小時後再取下，接著再用抹布擦乾即可。

第3招、鹼塊加熱水，去除重油污

對於油垢比較厚重的地方，如流理台、瓦斯爐、抽油煙機等處，則可使用鹼性稍強的碳酸鈉，也就是俗稱的鹼塊，以厚一點的塑膠袋（例如超市用的塑膠袋），裡頭裝熱水與鹼塊，比例與小蘇打粉相同，使其完全浸泡後，就能拿來當做清潔劑使用。

不過，由於鹼塊去油力比小蘇打強，其鹼性也更強，比較傷手，使用上就要比較小心。要注意的是，鹼性清潔劑會讓鋁製品變黑，因此不建議使用在鋁鍋上。

第4招、牙籤、牙刷、免洗筷，清理隙縫油污

對於瓦斯爐上或抽油煙機等的乾硬油污，可以先以免洗筷或不用的舊票卡將油污刮起，有隙縫的地方則用牙籤摳出。如果牙籤太細太小，也可把平常用不上的免洗筷用削鉛筆機削尖，拿來清除隙縫的污垢。此外，牙刷則是清潔大面積油垢可運用的工具之一，最有效的方式是以畫圈的方式刷洗。

要注意的是，清潔抽油煙機、瓦斯爐前，可先在地板或流理台下方鋪一些報紙、廣告傳單或塑膠袋，就可防止上方油污弄髒了地板。

第5招、衣架+牙刷，可深入較長隙縫

有時流理台與牆壁間的隙縫，會有油垢或食物殘渣掉落，這時可用烤肉刷來做清潔。另外，對於平日搆不著的深長隙縫，在無法搬動的情況下，在衣架上綁著牙刷當做長形工具，也能達到不錯的效果。

第6招、鋼絲刷球沾小蘇打粉，刷洗烤箱

烤箱內有加熱管，不建議使用化學清潔品，因為噴灑時，很容易殘留在燈管上，日後烹煮食物時，就會出現清潔劑的味道。再者，烤箱內直接與食物接觸，若有殘留，更不利家人健康。這時，可用市面上所販售的鋼絲刷球，沾取小蘇打粉輕輕地刷洗後，再用濕紙巾擦拭即可。

第7招、新鮮柳丁皮，清潔微波爐

吃完柳丁或橘子後的新鮮柳丁皮與橘皮，是清潔微波爐的妙方，只要把它放入微波爐加熱約1分鐘，爐內會產生柑橘皮的溫熱水分，其含有天然精油成分，再拿紙巾將內部的水分四處擦拭即可，如此一來，微波爐內還會殘留少許柑橘香，一舉兩得。

第8招、牙膏+洗澡巾，清除陳年水漬

用牙膏搭配不要的洗澡巾，可以快速去除水龍頭上的水漬污垢，這是由於牙膏含有研磨劑，搭配表面粗糙的洗澡巾使用，就能達到起泡且刷洗死角髒污的功效。

第9招、白醋+水，清除電鍋內鍋水漬

烹煮食物的電鍋用久了，難免會在外鍋處沾上咖啡色的水漬污垢，這時可用白醋或天然檸檬，加約一半的水量後，按下烹煮約10分鐘，拔掉插頭靜置一段時間後，就能清潔溜溜。

第10招、舊襪子+衣架，清理高處牆角不用怕

對於比較高的收納櫃、電燈等，可將不用的舊襪子或絲襪，用橡皮筋套在晾衣架上頭，就能輕鬆處理高處不易搆到地方。如果沒有晾衣架，也可以衣架拉長代替，衣架的好處是能自由彎成適合的弧度，自由度較高。

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(中時電子報)