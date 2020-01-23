梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室核心行列，雖然飽受爭議，但卻展現了驚人的毅力與決心，終於達成心願，遠走加拿大定居。
據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，消息人士透露，梅根的母親多莉雅（Doria Ragland）為他們提供了強大的力量。由於哈利12歲失去母親黛安娜王妃，因此和岳母特別親近。消息人士說，35歲的哈利在淡出英國王室的過程中，一直尋求多莉雅的建議與支持。
現年63歲的多莉雅雖然住在洛杉磯，但據信她遠赴加拿大，與哈利和梅根，還有外孫亞契（Archie）在溫哥華度過了一部份的耶誕假期。如今王室消息人士透露，哈利近幾個月來和岳母變得極為親近，而這顯然是因為他沒有母親能商量。原本他們的感情就很好，但現在更是如此。
據說夫妻倆經常和身為瑜珈老師的她連絡，而多莉雅也為他們淡出王室，尋求財務獨立提供了忠告。消息人士說，哈利很尊重她，也十分信任她的判斷力。也因此，哈利與梅根在打算淡出的過程中，經常與她連絡。此外，他們透露，多莉雅衷心支持兩人，也提醒夫妻倆，要小心做抉擇，因為那很可能沒有回頭路。
而哈利與多莉雅最大的共同點，就是他們都希望梅根快樂。
文章來源：'TOWER OF STRENGTH' Prince Harry ‘relying on Megxit advice from Meghan Markle’s mum’ in absence of his own mother
文章來源：Prince Harry is 'incredibly close' to Doria Ragland and has been relying on Meghan Markle's mother for advice on leaving the royal family in Princess Diana's absence, source claims
(中時電子報)
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