梅根母女和哈利王子

梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室核心行列，雖然飽受爭議，但卻展現了驚人的毅力與決心，終於達成心願，遠走加拿大定居。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，消息人士透露，梅根的母親多莉雅（Doria Ragland）為他們提供了強大的力量。由於哈利12歲失去母親黛安娜王妃，因此和岳母特別親近。消息人士說，35歲的哈利在淡出英國王室的過程中，一直尋求多莉雅的建議與支持。

現年63歲的多莉雅雖然住在洛杉磯，但據信她遠赴加拿大，與哈利和梅根，還有外孫亞契（Archie）在溫哥華度過了一部份的耶誕假期。如今王室消息人士透露，哈利近幾個月來和岳母變得極為親近，而這顯然是因為他沒有母親能商量。原本他們的感情就很好，但現在更是如此。

哈利返加拿大與妻兒團聚

據說夫妻倆經常和身為瑜珈老師的她連絡，而多莉雅也為他們淡出王室，尋求財務獨立提供了忠告。消息人士說，哈利很尊重她，也十分信任她的判斷力。也因此，哈利與梅根在打算淡出的過程中，經常與她連絡。此外，他們透露，多莉雅衷心支持兩人，也提醒夫妻倆，要小心做抉擇，因為那很可能沒有回頭路。

而哈利與多莉雅最大的共同點，就是他們都希望梅根快樂。

(中時電子報)