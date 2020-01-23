英國哈利王子與妻子梅根先前拋出震撼彈，自行退出王室資深成員，而英王室也決定讓哈利自今年春天起將不再使用「殿下」（HRH）頭銜，一了退出王室資深成員的心願。此外，王室紀念品也開始清倉拍賣哈利梅根相關紀念品，大部分相關商品多已打對折拋售，甚至有店員直言「應該不會有製造商想再出周邊了」。
據路透社報導，在哈利王子在對於退出資深王室成員表示「別無選擇」後，他已前往加拿大與梅根及8個月大的兒子亞契團聚，展開新生活並追求財務獨立。不過自王室聲明一出後，王室紀念品店近日也開始清倉處理哈利夫婦周邊商品，其中原本售價9.99英鎊的商品降價至6.99英鎊，買兩個則只需10英鎊。
店員表示，周邊商品遭近半價拋售的原因是哈利梅根不再是王室成員，製造廠商也相信不會再有人願意買周邊，我們也不想讓這些周邊留在店內滯銷，不如一次清倉掉。一名居民也認為，女王放手讓哈利淡出王室的決定非常果斷，她做得非常好。
英媒分析，雖然哈利的「殿下」頭銜仍保留，但白金漢宮與英女王的決定，意味哈利夫妻將在最嚴苛的條件下淡出王室；而哈利先前演講曾表示，希望在在沒有公共資金支持下繼續為女王、大英國協、軍隊服務，「但很不幸的，這是不可能的」。
(中時電子報)
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