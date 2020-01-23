英特爾積極搶進獨立顯卡市場，才剛在美國消費電子（CES）展，發表自家首顆GPU晶片DG-1，但上市時間仍未知，外媒又傳出，英特爾第2代GPU晶片DG-2預定2022年推出，將採用台積電7奈米製程生產，而非自家正在研發的7奈米技術。對此，專家認為，除了成本考量外，英特爾產能吃緊可能也是原因之一。

據AdoredTV報導，英特爾7奈米依研發進度來看，預計明年第4季才可望量產，如今將高階的2代GPU晶片DG-2交給台積電代工，可能是考量自家7奈米產能問題，因此英特爾對台積電釋單，可以讓DG-2晶片提前推出搶市，不失為解決難題的方式之一。

之前台積電在法說會上提到，對「北美某大公司」的擴大委外代工，表示樂觀其成，但不便對單一客戶做任何評論。此番言論被解讀為台積電已經做好準備，看來英特爾委外代工消息確有其事。

除了產能考量之外，成本也是一大關鍵。DG-2將採用台積電7奈米製程，而非導入EUV（極紫外光）的7奈米加強版製程（N7+），主要原因在於台積電7奈米在2018年就推出，在成本上較英特爾之後發表的7奈米製程來得便宜，還有到了2022年，台積電7奈米產能將更充裕，不像現在要排隊搶產能，成本花費會更加划算。

對於英特爾獨顯晶片選定台積電7奈米代工，引發網友不少討論，有人分析，這消息對GG預期營收可能影響也不大，因為本來客戶就要排隊半年，沒多的產能，現在只是更多人排隊....產能擴增進度不變，如果i皇真想快點拿產能，不如賤賣產線給GG。

不過仍有網友看好台積電，「年後開盤跳空漲停，利多消息」、「產能一直都很滿 這要排到明年了吧」、「再說一次 GG年底上400」、「馬上外資就要不演了」。

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(中時電子報)