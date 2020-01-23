高雄市長韓國瑜22日開始發放新春小紅包。（資料照,林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜在2018年九合一選舉掀起「韓流」，去年過年為韓國瑜就任高雄市長以來第一次發過年紅包，全台各地搶著要，甚至有民眾搶領韓流紅包，排7小時也甘之如飴。然而，韓國瑜昨天開始第一波發放年節小紅包，有死忠韓粉凌晨就到場排隊，民進黨市議員林智鴻卻認為韓流衰退，因人潮與去年相比有落差。

過年將至，各縣市都有首長人發放祝賀春節紅包袋。去年過年韓國瑜紅包夯到爆！台北市議員鍾小平服務處電話甚至被打爆，上百人指定要韓國瑜紅包及春聯，他甚至親自出馬南下向韓當面討紅包。去年韓國瑜發放的紅包袋外頭寫著「恭喜發財，高雄發大財」，裡頭小卡有Q版韓國瑜拜年圖像，並放置1枚10元硬幣，配合豬年祝福大家「諸事大吉2019」。

韓國瑜昨天開始第一波發放年節小紅包，上午10點在市府鳳山行政中心、下午2點在四維行政中心發放，光是上午場，市府就準備2500份發放，時間一到，韓國瑜就率領局處首長走下樓，與副市長李四川開始分別發送紅包。有死忠韓粉凌晨就到場排隊，隊伍綿延約3、400公尺，花了近半個小時才發完。

然而，據《三立新聞網》報導，去年和今年同樣在四維行政中心，排隊領韓國瑜紅包的人潮有落差，今年只規劃2個動線。民進黨市議員林智鴻認為是韓流衰退。

(中時電子報)