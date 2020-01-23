近年來定存或是儲蓄險成為民眾投資熱門標的，但台灣經濟處在低利率環境，加上薪資上漲幅度緩慢，一名網友就提問，表示這幾年物價漲勢兇猛，資產可說是一直在縮水，引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT論壇WomenTalk板提問，「這幾年物價漲的很兇，雞腿便當從75漲到100，黃金從去年低點1160漲到現在都1550，定存或是儲蓄險，拿回的利息根本不划算，而且一綁就是兩三年起跳，可以買的便當從100個剩下80個，就是一直縮水。所以……堅持用定存跟保儲蓄險的朋友們，不覺得自己的資產在縮水嗎？」

對此，網友紛紛留言表示，「投資賠錢不是更慘嗎？」、「這算強迫儲蓄阿」、「以前儲蓄險還不錯吧？現在蠻爛的」、「不留些定存，你投資賠錢時是要拿什麼來補」。

其中，一名網友akadamaroia精闢分析，指出儲蓄險就是變形的壽險，又沒結婚沒有子女，死了或20年後才拿到夠划算的錢，還不如拿來買房。該名網友憤怒回應，「去年為了不保美金儲蓄險跟一堆人翻臉，台幣儲蓄險利率低，美金的高一點點但是自負匯率差，對於沒空追利率的人來講就是個麻煩，幹，儲蓄險元旦開始被限縮，期限之前還不死心一直傳儲蓄險多好多好，這些業務良心被狗X了」。

他認為，如果不想學投資（包含股票、期貨、基金），只想強迫儲蓄那儲蓄險不失為一個選擇，但是你最好保證你20年內都用不到這筆錢，若月繳2萬多，每年將近25萬憑空消失不能動用，這種情況下還有餘錢用來結婚買房買車養小孩，那賺錢能力絕對不用笨到買儲蓄險，強迫儲蓄也只是管不了自己花費的藉口而已。

(中時電子報)