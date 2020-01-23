熱戀男女相隔兩地，見面後不免久旱逢甘霖，來一場天雷勾動地火的激情纏綿，有位女大生在網路社團分享，當她坐在男友肚子上，奮力「伐槳」時，男人突然喊卡，只見床單上黃金萬兩，這時她的接近噴發的情慾驟然冷卻，男友有更是「秒縮」。

這名女大生好不保留，將這段親歷的糗事分享在「Dcard」論壇，網友讚賞她的真性情，也很想瞭解，他們究竟如後「善後」。

原PO在文中說，她和家人出國一個禮拜，回國後隔天立刻去找男友，畢竟也是一個禮拜多沒見面了，想當然爾不免會進行雙修儀式，但是男友這幾天腸胃不太舒服，會一直跑廁所的那種。

接著情侶久別勝新婚，很快就開始滾床、抓床單，原PO說，「正當進行到女上男下時，當我呈現坐姿準備開始動」，男友就說「等一下 我屎噴到床上了」……

女大生一開始還沒聽清楚，想說，「幾天沒見，這麼快就射了嗎？」就在她還沒反應過來，「男友很快的把屁股抬高，連同我一起撐起來」，男友大聲喊「我說我把屎噴在床上了你快起來」

「乾，原來是我坐到他肚子讓他整個噴屎……」

(中時電子報)