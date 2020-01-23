2020年1月17日，美國新成立的太空部隊(SpaceForce)，推特上發布了一張照片，是新上任的太空部隊指揮官雷蒙將軍(Gen. John "Jay" Raymond)的新軍服。但是看似高科技的太空部隊，卻是採用迷彩服，立即引起各路人馬的嘲笑。

軍事網(Military.com)報導，許多網友質疑迷彩服在太空中的必要性，難道太空有植披嗎?推特的小編試圖解釋說，太空部隊的成員，目前不會在太空中，而是在地面指揮基地，也仍需要一定程度的偽裝。小編還試圖解釋說，確實是沿用空軍的特戰迷彩服，這樣做也比較省成本。

但是所有這些解釋都是徒勞的，因為公眾期望的是別的東西，也就是使太空部隊看起來比較符合科技形象的模樣，因此軍事網羅列7種建議的太空軍製服，當然絕大多數都來自好萊塢影視作品，當然也有一些是有現實意義的制服。

第7名：銀河帝國軍官制服

星際大戰(STAR WARS)是美國流行文化的重要組成，因此銀河帝國的軍官制服，也就深入人心。然而這款制服的創作靈感，顯然來自納粹德國，因此它可能會給公眾傳遞錯誤的信息，聯想到窮兵黷武，但對於普通美國人來說，它的絕妙之處在於，可以區分軍官，以及太空部隊士兵(Stormtrooper 風暴兵)的差異。

星際爭霸戰(STAR TREK)的制服，以顏色來粗略的標示工作分工。(圖/派拉蒙影業)

第6名：星際艦隊制服

1960年代出品的科幻影集「星際爭霸戰」(STAR TREK)，是科幻影視的豐碑，代表人類陣營的行星聯邦(United Federation of Planets)，是對美好未來的憧憬。星際艦隊(StarFleet)的制服顏色相當鮮明，很有未來的科幻感。但如果太空基地確實發生了某些不好的事情，鮮豔色彩的制度可能會成為標靶，而且電視劇為了服裝筆挺，沒有為制服設計口袋，其實很不方便。

美國空軍第20任馬克·威爾斯將軍，設計了一套軍禮服，過於花俏的裝飾，在當時遭到不少批評。(圖/美國空軍)

第5名：馬克·威爾斯將軍的宣誓就職制服

美國空軍第20任空軍參謀長馬克·威爾斯將軍(Gen. Mark Welsh)在2012年上任時，設計了一套裝飾頗多的的軍禮服，遭到不少批評，主要是大盤帽的帽沿有太多的「飛鏢」，並且將勳章掛滿，對於空軍而言，這太花俏了，但對於新的太空軍隊而言，這可能是一個很好的起點。

2004年的星際大爭霸，人類殖民艦隊的制服走一個深藍的色調。(圖/NBC)

第4名：殖民艦隊制服

源自於2004年至2009年的重啟版「星際大爭霸」(Battlestar Galactica)，在這個故事中，人類的流亡殖民艦隊，正在茫茫宇宙中尋找傳說中的人類起源星球「地球」。重啟版的星際大爭霸，服裝與道具都走了一種寫實風格，採用了冷色調的禮服藍，與極端寒冷的太空，有一種符合形象的感覺。

美國陸軍將在今年更換這種深藍與黑色的制服，本文作者建議，或許太空軍可以拿來用。(圖/美國陸軍)

第3名：舊美國陸軍軍服

美國陸軍正決定要更換制服，將現在的深藍與黑色軍服，換成第二次大戰期間卡其綠與褐粉紅，這是投票決定的，許多美軍士兵認為，陸軍最光榮的時期就是二戰，若能穿上與當時相似軍服，一種光榮的歷史感會油然而生，而且深藍配色與陸軍的關連不大。坦白說，現在的深藍軍服也很好看，既然美國陸軍不要的話，拿來應用到太空軍服也沒什麼不妥。

電玩遊戲「最後一戰」，設計了相當多的太空軍制服。(圖/xbox360)

第2名：聯合國太空司令部制服

著名動作遊戲「最後一戰」(Halo，也稱光環)，人類的太空部隊隷屬聯合國太空司令部。遊戲公司非常仔細的設計各種軍服，除了遊戲主要內容的裝甲服以外，也有工作服、軍常服、軍禮服等等。

NASA的飛行服最符合太空軍制服的形象。(圖/NASA)

第1名 ：NASA飛行制服

其實真正執行太空工作的專業部門，是大名鼎鼎的航太總署NASA，它帶領美國完成一個又一個的太空探險，NASA的藍色飛行服，向美國人民傳遞了偉大而令人放心的信息，一種專業又認真的形象。

(中時電子報)