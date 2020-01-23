民進黨立委候選人吳怡農雖然在與蔣萬安的雙帥對決中落敗，無緣進入國會，不過他也因此打出響亮知名度，憑著美國耶魯大學高學歷與健壯身材吸引大批「農婦」粉絲追隨。而通靈大師江嘉葉更稱吳怡農握有權勢命格，將來前途不可限量！

江嘉葉觀吳怡農面相，稱他兩頰線條柔和帶剛，本人個性就跟面頰線條一樣，柔中帶剛，剛中帶柔，與人相處，情義很重，剛柔並濟，講理講情，義氣為重，贏得好人緣，眼神氣足有力，處事認真用心，不會敷衍了事，待人和善，熱心隨性，有緣人自然相處，無緣人不會強求，有老子「無為而治」的精神，對財富、地位不會熱烈追求，但對人生活著的意義、目標、玄學、靈學很有興趣一探究竟。

踏入政治圈與吳怡農的人生目標、規劃差很大，但江嘉葉解釋，這是因他雙顴尖凸，骨頭氣旺，權勢臨駕他身上，推也推不掉，雖非他本意，但命中注定他是握有權勢的命格，將來前途不可限量。

吳怡農外型帥氣，是政壇潛力新星。(本報系資料照)

身為黃金單身漢的吳怡農，還是很多少女的夢幻伴侶，江嘉葉稱他脣形完美有氣，談吐進退得宜，眼神雖不會放電，但有柔氣，加上脣形微微一笑，迷煞多少女性，只是他的姻緣宮有煞，感情事較為混沌不明朗，他想要的女性要跟他的人生目標一樣，不是美貌、身材擺第一，是心靈上能互通理解，有默契，能談得來的智慧性女性，目前桃花不旺，感情宮位不見喜氣，事業運旺，感情位弱，近期要完成婚姻較難。

(中時電子報)