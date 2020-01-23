罷韓第二階段就要開始了，高雄市長韓國瑜會不會被罷免成功？鳥卦命理師王馨怡以天上聖母卦算出，韓市長2020職務會有變動，但會有貴人相助。

王馨怡在政論節目《94要客訴》中以天上聖母卦預測罷韓案，由主持人抽中第18籤丙戌籤：「君問中間此言因，看看祿馬拱前程，求得貴人多得利，和合自有兩分明。」王馨怡分析說，這樣看起來，罷韓絕對會成功，前程不是那麼看好。但他會有貴人出現，職位也會變動。

王馨怡表示，韓國瑜現在是市長，常常會有意想不到的阻撓，還有麻煩事，不過他在夏天會有貴人相助，就在他的一念之間，因此他的關係很重要。

王馨怡建議，韓國瑜如果能夠做得很漂亮，對人有交代，雖說機會不大，但還是可以再打拚一下，改變大家的想法。他目前雖沒什麼表現，可能下半年會比較有所表現，他要儘量專注在工作上，重新思考，調整心態，再重新出發。

(中時電子報)