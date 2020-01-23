美國達美航空（Delta Airlines）去年發大財，決定發給員工16億美元（約新台幣480億元）年終獎金，平均每位員工能夠額外獲得2個月薪水。

美國達美航空（Delta Airlines）去年發大財，決定發給員工16億美元（約新台幣480億元）年終獎金，平均每位員工能夠額外獲得2個月薪水。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，不像其他航空公司受波音空難、停飛影響，達美航空機隊裡因為沒有波音737 MAX機型，去年淨賺48億美元，較前一年成長21%，營收成長6%至470億美元。

為感謝員工，公司宣布將在2月14日西洋情人節當天發放16億美元獎金，相當於全公司9萬名員工每人將可額外領到年薪的16.6%或是2個月月薪。

達美航空已連續6年發放超過10億美元獎金，今年的獎金額度更創過去紀錄，該公司自2012年起開始施行員工分紅計畫，不論是否加入工會，公司所有正職及兼職員工都可以參與分紅。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，「沒有我們9萬名員工就沒有達美，他們值得獎勵。」

(中時電子報)