總統大選後，高雄市長韓國瑜面臨罷免案，國民黨前立委林郁方爆料，韓國瑜打電話給他，林郁方針對罷韓提出建議，指民進黨是真的會全力把他拉下台，要聚精會神打這一場仗，把市政真正做好。

林郁方在政論節目《少康戰情室》中呼籲韓粉， 如果愛韓國瑜，就讓韓國瑜全心全力的，把高雄市政做好，他現在面對的第一場戰爭，是他的罷免戰。若要他出來選黨主席，那不是更加讓民進黨有理由來修理韓國瑜嗎？會說韓得隴望蜀，現在總統選輸了，市長還不好好做，還要去兼黨主席，更會被人家修理，韓粉這一陣子不要逞口舌之快，要鼓勵韓國瑜把市政真正做好。

林郁方爆料，韓國瑜打電話給他，他針對罷免案提出建議說，「國瑜啊！我看民進黨是真的會全力要把你拉下台，你要聚精會神打這一場仗，把市政全力做好。」韓國瑜回說：「對、對、對、對」。

林郁方另外表示，對這時願意出來選黨主席的人，他都非常佩服，而且也非常感激。尤其郝龍斌說要出來選黨主席，不會去爭大位，就是不選總統。他認為，選黨主席，要有相當的經驗，不要聽民進黨在亂，說全部都要用年輕人，不要中敵人的計，老幹新枝都要，他舉例說，美國眾議院議長佩洛西今年80歲，他比年輕人還有活力，他的心也非常「年輕」。

(中時電子報)