2020總統大選競爭激烈，選前許多命理師皆對選舉結果提出預言，最後答案卻也讓不少命理師「看走眼」，而知名民俗專家廖大乙自去年四月即斷言蔡英文能連任，且未曾改變說法，最終蔡也贏得大選，被視為預測精準。而每年也對國運提出預言的廖大乙針對鼠年國運，也有定見，答案是「經濟會糟」，且恐有水災。

廖大乙去年四月份就鐵口直斷，指鴻海創辦人郭台銘「蠢蠢欲動」，極可能出馬競選總統，且若出馬競選可以當選，但若未選則蔡英文必定連任。當時他還曾預測，若郭宣布要選，會發生一些事。結果，郭後來的確宣布因「媽祖託夢」要選總統，隨後參加國民黨黨內初選，而在郭宣布參選當天，台灣還發生地震。但最後郭在國民黨黨內初選落敗，未競逐2020總統大位，廖大乙即曾公開斷言蔡英文會連任。

廖大乙日前接受《中時電子報》訪問時說，蔡英文家的祖墳風水改了五次，格局有利選舉結果，加上韓國瑜在選前最後階段，曾因黑鷹墜毀事件脫口說，台灣是否「中邪」了，而中邪的台語是「中猴」，蔡英文就是屬猴，都是蔡英文會當選的兆頭。

廖大乙說，韓國瑜的太太李佳芬祖墳有兩棵龍柏被移走，風水已破壞，因此選前他接受《自由時報》訪問時就斷言韓不會當選，事後也證明如此。他強調，自己不講模稜兩可的事，都給明確預測，結果可受公評。

雖預測到蔡英文能連任，但廖大乙看台灣在鼠年的國運卻無法樂觀，他說經濟會差，且恐有水災，「沒辦法啊，就是這樣」。至於他從何看出鼠年國運如此？廖大乙不願透露。不過，每年都會從台灣燈會主燈中去預測國運的他說，今年台灣燈會在台中，到時也會再去，並會說明所預測的國運詳情。

(中時電子報)