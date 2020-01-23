全台19間高校、300多名儀隊學子，在屏東公園舉辦「青年攜手－儀起榮耀」學生儀隊成果發表，現場演出高空拋槍、三軍四儀聯合槍法，還有亮麗酷炫的舞台槍，演出高潮迭起，擄獲現場所有觀眾目光，驚呼聲不斷。

這場活動堪稱最多學校、最多學生參與的表演，由屏東內埔農工儀隊創辦全國高中職儀隊交流營，學生們從計畫發想、場地勘查到排練演出一手包辦，邀請全台有志一同的儀隊青少年到屏東，希望打造屏東成為學生儀隊培訓基地。

參加學校從最北的宜蘭高商到最南的恆春工商，在內埔農工展開3天2夜營隊， 先在屏東火車站舉辦聯合儀隊快閃表演，接著在屏東公園舉辦成果發表。屏東縣長潘孟安也更加入學生們行列，化身儀隊刀官帶領儀隊禮兵進場，為成果發表揭開序幕。

潘孟安說，內埔農工儀隊的孩子不管是跳舞、樂團或戲劇，總有無限的創意，從去年的國慶焰火，到今年的學生儀隊聯合成果發表，都讓人非常驚豔。尤其他們努力讓學校成為學生儀隊培訓基地，帶了300多名志同道合的朋友，打破大家對儀隊的想像，活潑又俏皮。

(中時 )