春節將至，屏東原住民族文化園區從初一到初五，舉辦一系列原住民文化活動，一天之內就可感受到台灣16族原住民族的文化及熱情，也有高人氣部落樂團輪番上陣炒熱年節氣氛，歡迎到園區體驗充滿原住民風的年節氛圍。

春節初一到初四園區每日推出3場次不同族群的主題樂舞，讓遊客一天內就可欣賞不同族群的文化之美，感受多樣的文化氛圍。園區今年首度推出穿族服遊園區活動，讓遊客體驗穿著全套族服的尊榮與貴重，可持身分證至園區入口處解說站登記借用。

園區內也推出各族群的文化體驗活動，包括編花環、頭冠製作、紋面、各族童玩體驗、樂器DIY、射箭、卑南族鞦韆、竹砲、手紋體驗、刺福球、琉璃珠製作、石頭彩繪等，讓民眾體驗最多元的傳統文化活動。

因應新年園區亦進行改造，入口處邀請排灣族藝術家雷恩重新設計，並以排灣族語書寫藝術作品，成為亮眼的迎賓景點。新式電動遊園車也加入營運，更提供遊客舒適的乘車體驗。原發中心主任曾智勇說，園區每年都會加強充實改善整體環境，歡迎大家春節期間到園區走春迎新年。

(中時 )